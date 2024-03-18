南蘇丹恐陷攝氏45度熱浪 暫關所有學校
2024/3/18 17:11（3/18 17:44 更新）
（中央社南蘇丹首都朱巴18日綜合外電報導）為了因應預期長達兩週的極端熱浪，南蘇丹從今天起關閉所有學校。
美聯社報導，由於預估氣溫將飆升至攝氏45度，衛生部和教育部都建議家長讓所有兒童待在室內。
這兩個部會警告，若發現有任何學校在高溫警報期間開放，將撤銷登記，但這份本月16日晚間發布的聲明並未說明學校要關閉多久。
衛生部與教育部表示，將「持續觀察，視情況通知大眾」。
南蘇丹首都朱巴（Juba）居民嘉蘭（Peter Garang）樂見當局此一決定。他說，「學校應連上電網」，以便安裝冷氣機。
南蘇丹於2011年獨立建國，且超過7成人口不到30歲，從這兩個角度來看可謂全球最年輕的國家之一，但特別易受氣候變遷影響，熱浪頻仍，只是很少突破40度。
這個東非國家飽受內戰所苦，還有乾旱、洪水侵襲，人民生活艱困。
世界糧食計劃署（World Food Programme）在最新的各國概要中說，由於暴力、經濟動盪、氣候變遷等因素，加上逃離鄰國蘇丹衝突的民眾大量湧入，南蘇丹「持續面對嚴重人道危機」。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1130318
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