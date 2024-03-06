世界糧食計劃署：蘇丹內戰恐引發最大飢餓危機

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（中央社蘇丹蘇丹港6日綜合外電報導）聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）今天示警，蘇丹敵對將軍之間近11個月的戰爭，「有可能引發世上最嚴重的飢餓危機」。

法新社報導，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和前副手、準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之間的衝突已造成數萬人死亡，摧毀基礎設施，削弱蘇丹經濟。

除了衝突前已被迫離開家鄉的200萬人外，這場衝突還導致超過800萬人離鄉背井，這使其成為世上最大的流離失所危機。

世界糧食計劃署執行主任馬侃（Cindy McCain）表示，現在「數以百萬計人的生命以及整個地區的和平與穩定都受到威脅」。

「20年前，（蘇丹西部）達佛（Darfur）是世界上最大的飢餓危機，全世界團結起來應對。」

「但今天，蘇丹人民已被遺忘。」

世界糧食計劃署目前無法為90%面臨「緊急飢餓水平」者提供援助，並表示只有5%的蘇丹人「負擔得起每天一頓豐盛的飯菜」。

目前已有60萬名蘇丹人逃抵南蘇丹（South Sudan）境內。世界糧食計劃署表示，在南蘇丹擁擠的臨時難民營中，「有些家庭餓著肚子抵達，迎接他們的卻是更多的飢餓」。

報告補充說，其中1/5的過境兒童營養不良。

在蘇丹各地，1800萬人面臨嚴重的糧食安全問題，其中500萬人處於災難性飢餓狀態。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130306