研究：融冰拖慢地球自轉 負閏秒可能延至2029年實施

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）地球自轉轉速的變化即將以前所未見的方式，擾亂我們的時間感、時鐘與電腦化社會，但就1秒鐘。計時員正在試圖理解氣候變遷如何影響地球自轉，以及我們記錄時間的方式。

法新社報導，今天發布的研究報告指出，全球暖化造成許多影響，但其中一個令人出乎意料的發展是它或許幫了計時員一個忙：讓史無前例的「負閏秒」（negative leap second）導入時間點可以晚個3年。

負閏秒是減去1秒，意味著有1分鐘只有59秒。專家擔心，在標準時間中引入負閏秒，可能會嚴重衝擊全球各地的電腦系統。

歷史絕大部分期間，時間是根據地球自轉速度（世界時）來測量。到了1967年，全球開始擁抱原子鐘，也就是由原子共振頻率標準來計算時間（原子時），邁入更為精準計時的年代。

但仍仰賴太陽方位和星象導航的航海等人員，則希望保留以地球自轉計時的方式。

不過，問題來了，那就是地球其實是一個不可靠的時鐘。長久以來，地球自轉速度要比原子時間略慢一點，這代表這兩個測量工具並不同步。

因此，專家找到折衷辦法解決誤差：只要世界時和原子時差距達到0.9秒，就會在國際公認的全球計時標準「協調世界時」（Coordinated Universal Time, UTC）中導入「正閏秒」。

儘管大多數民眾都感受不到差別，但自1972年以來，協調世界時共加過27秒，最近一次是在2016年。

但近幾年出現了一個沒多少人料想到的新問題：地球自轉速度變快了，超越了原子時間。這意味著，為了讓世界時和原子時同步，計時人員可能必須史無前例地減去1秒，也就是導入「負閏秒」。

美國加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）研究人員安格紐（Duncan Agnew）說：「這之前從未發生過，這會在確保全球計時設施時間一致上，構成一大挑戰。」

他跟法新社說，這是因為許多電腦程式都是假設「閏秒」是加1秒的「正閏秒」，從未考慮減1秒的「負閏秒」，導致「這些程式必須重寫了」。

安格紐利用衛星數據等資料，檢視地球自轉速度與轉速減緩的影響，並在科學期刊「自然」（Nature）發表研究結果。

他研判，要不是氣候變遷的影響，恐怕最快2026年就必須導入負閏秒。

但研究報告指出，自1990年起，格陵蘭與南極洲的融冰讓地球自轉速度減慢，進而導致實施負閏秒的時間點延到至少2029年。

安格紐說：「冰一融，水便擴散到整個海洋，增加轉動慣量，進而讓地球自轉速度變慢。」

國際度量衡局（International Bureau of Weights and Measures）計時部主管塔韋拉（Patrizia Tavella）在「自然」期刊發表評論說，若史無前例的負閏秒導入時間點延後，那真的是大家「樂見的消息」。

美國海軍天文台（US Naval Observatory）前首席科學家馬特塞基斯（Demetrios Matsakis）沒有參與這項研究。他跟法新社說，他對安格紐的分析持懷疑態度，因為「地球太難預測」，無法確定是否很快就必須導入負閏秒。

但所有人都同意，導入負閏秒等於跳進一個未知領域。

馬特塞基斯說：「這並不會導致文明社會崩塌，且只要宣導做得夠，某些問題也能避免。」

「但我不會建議在那個時間點剛好在飛機上。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130328