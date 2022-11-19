國際度量衡大會通過決議 最晚2035年取消閏秒

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）總部位於法國巴黎近郊的國際度量衡局（BIPM）表示，科學家和政府代表今天在一場會議上表決，贊成最晚於2035年取消閏秒（leap second）。

閏秒作用類似於閏年，半世紀以來不時被導入時鐘，以彌補精確的原子鐘和地球自轉速度放緩之間的差異。

多數人察覺不到閏秒的存在，但對於需要極度精確、不可中斷時間流的各種系統來說，閏秒有可能構成問題，這類系統包括衛星導航、軟體、電信、貿易和太空旅行等。

負責設定「協調世界時」（Coordinated Universal Time, UTC）的國際度量衡局為此相當煩惱。「協調世界時」是全球調整時鐘的國際統一標準。

國際度量衡局的59個成員國和其他相關各方，在度量衡大會（General Conference on Weights and Measures）通過決議，決定於2035年之前停止添加閏秒。度量衡大會大致每4年於巴黎西郊的凡爾賽宮召開一次。

國際度量衡局計時部主管塔韋拉（Patrizia Tavella）告訴法新社，這項「歷史性決定」將讓「秒數連續流動，不再有目前因為不規則的閏秒而出現的不連貫現象」。

她透過電郵表示：「這項變革將於2035年或之前生效。」

她還說，俄羅斯投下反對票，「並非出於信念」，而是因為俄國希望將生效日期推遲到2040年。

塔韋拉說，也有些國家希望更早實施，例如2025年或2030年，因此「最佳折衷辦法」就是2035年。

主導這項變革的是美國和法國。塔韋拉強調，「協調世界時」和地球自轉之間仍有關聯，對一般民眾來說也完全沒有變化。

天文學家長期以來藉由分析地球自轉來測定秒數，後來，利用原子共振頻率以校準時間的原子鐘問世，開啟了更為精確的計時年代。

然而，地球自轉速度略微減慢，意味著這兩種計時方式無法保持同步。

為了彌補差異，學界於1972年開始採用閏秒，此後總共加入過27個閏秒，週期不定，上一次插入一個閏秒是在2016年。

根據提案，目前仍將照常添加閏秒。但美國國家標準技術研究所（NIST）物理學者萊文（Judah Levine）告訴法新社，到了2035年，原子鐘和天文時間之間的差異將容許擴大到1秒以上，至於要擴大多少，還有待決定。

一項可能的解決辦法，是讓地球自轉和原子鐘之間的差異擴大到1分鐘。雖然很難精確算出兩者的差異要過多久才會達到1分鐘，但萊文估計會在50年至100年之間。

萊文的建議是，屆時與其添上「閏分」，不如乾脆讓一天之中的最後1分鐘延長為兩分鐘。

他說：「時鐘前進的速度變慢了，但永不停歇。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1111119