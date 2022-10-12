救地球模擬任務成功 NASA證實將小行星撞偏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NASA上個月執行故意讓太空飛行器撞上小行星的任務。（NASA/Johns Hopkins/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國NASA署長尼爾森今天宣布，NASA上個月故意讓太空飛行器撞上小行星的任務，成功將小行星撞偏它的自然軌道，是人類第一次改變天體的運行。

綜合路透和法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）宣布，冰箱大小的「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）飛行器，9月26日故意撞上一顆直徑160公尺、粗略埃及金字塔大小的小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos），將這顆小行星推入繞行它「大哥」迪迪莫斯（Didymos）一個更小、更快的軌道。

迪莫弗斯的軌道周期因此改變了4%，即32分鐘，從11小時 55分鐘變為11小時23分鐘，比預期還要好10分鐘。

科學家先前預測，DART的撞擊會讓迪莫弗斯的軌道路徑縮短至少10分鐘，但曾說改變幅度少到73秒都算成功。

尼爾森在宣布成果時告訴媒體，「這是行星防禦分水嶺的一刻，也是人類分水嶺的一刻」。

NASA科學團隊表示，這兩顆被拿來進行測試的小行星以及DART測試行動，都不對地球構成威脅。

但這兩顆行星很適合被拿來研究行星防禦「動力衝擊」法。

尼爾森告訴法新社，「未來某個時間點，如果我們發現一顆小行星有撞擊地球的危險，且體積大到真可做出某些危害，那就要謝天謝地，我們將有這次成功的測試經驗」。

DART在概念驗證上取得的成功，讓一度只存在於諸如「世界末日」（Armageddon）、「彗星撞地球」（Deep Impact）以及「千萬別抬頭」（Don't Look Up）等科幻片或科幻小說的情節，轉變為現實。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1111012