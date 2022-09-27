NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NASA的「雙小行星改道測試」太空飛行器26日撞擊一顆名為「迪莫弗斯」的小行星。由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。（圖取自twitter.com/NASA）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」太空飛行器今天撞擊一顆名為「迪莫弗斯」的小行星，這項歷史性測試有助建構人類阻止宇宙物體毀滅地球生命的能力。

科學家預期這次的推動將使迪莫弗斯（Dimorphos）略微移動，讓它與系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）間的重力更緊密。

法新社報導，NASA直播中的圖像寫道：「世上第一個行星防禦測試任務的撞擊證實達成。」緊盯過程的工程師和科學家旋即爆出歡呼聲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，NASA進行這項名為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）任務，用意在了解這種人為發射飛行器對小行星撞擊，能否有助改變對地球有威脅星體的軌道。

負責DART任務測試的飛行器約為一輛巴士大小，2021年11月發射升空朝目標小行星飛行。

這架飛行器今天飛抵目標小行星，以每小時約2萬1600公里的速度撞上迪莫弗斯。

由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。

世界各地的天文台將觀察小行星系統，以確認這項測試是否成功改變小行星的運動。韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）、哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescop）和NASA的「露西」（Lucy）任務也將後續觀察。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110927