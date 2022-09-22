韋伯太空望遠鏡拍到海王星環 30年來最清晰

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）詹姆斯韋伯太空望遠鏡發揮強大觀測力，首度傳回海王星照片，不僅捕捉到30多年來最清楚的海王星環畫面，也揭開這顆遙遠寒冷行星的新面紗。

NASA官網發文說，詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）新拍攝到的影像，最令人稱奇的是海王星環一清二楚，其中有些星環甚至是1989年NASA「旅行家二號」（Voyager 2）探測船首度飛掠過海王星以來首見。除了海王星幾個光亮狹窄的塵土環，照片還清楚顯示較微弱的環。

海王星環系統專家漢默（Heidi Hammel）表示：「我們上次看到這些微弱、滿布塵土的行星環已經是30年前，這是我們第一次在紅外線看到它們。」

由於海王星公轉週期長達164年，天文學家無法看到其北極點，但韋伯望遠鏡拍攝的照片中，該處的光亮似有玄機。先前已知的南極點渦流在韋伯觀測範圍內，但這是韋伯首次揭露南極點渦流被一條連續的高緯度雲帶包圍。

韋伯也捕捉到海王星已知14顆衛星中的7顆。韋伯這張海王星影像很明顯看到一個極亮的光點，那是韋伯許多照片招牌的繞射尖光（diffraction spike），但並非恆星，而是海王星既大又特別的衛星「海衛一」（Triton）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110922