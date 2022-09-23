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鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索

2022/9/23 12:35（9/23 12:55 更新）
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科學家23日表示，日本太空探測器從小行星「龍宮」採集到的塵埃中發現一滴水。（圖取自日本宇宙航空研究開發機構網頁jaxa.jp）
科學家23日表示，日本太空探測器從小行星「龍宮」採集到的塵埃中發現一滴水。（圖取自日本宇宙航空研究開發機構網頁jaxa.jp）
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（中央社東京23日綜合外電報導）科學家今天表示，日本太空探測器從距離地球約3億公里外的小行星上採集到的塵埃中發現了一項驚人的成分：一滴水。這項發現為地球生命來自外太空的理論提供了新的支持。

法新社報導，「隼鳥2號」（Hayabusa-2）探測器從小行星「龍宮」（Ryugu）蒐集到5.4公克的岩石與塵埃，結果在針對這份塵埃進行分析的最新研究中發表。

東北大學首席科學家中村智樹在研究結果於今天發表在美國「科學雜誌」（Science）前告訴媒體：「這滴水意義重大。」

「許多研究人員認為水是（從外太空）被帶來的，但我們卻在地球附近的小行星『龍宮』上首度發現水。」

隼鳥2號2014年發射前往「龍宮」，2年前回到地球軌道，讓內含這份樣本的太空艙脫離。

這批珍貴物體帶來一些見解，包括顯示地球上一些生命組成的有機物質胺基酸，可能是在太空中形成。

中村表示，今天發表的研究指出，團隊在「龍宮」樣本中發現一滴液體，「是含有鹽和有機物質的碳酸水」。

他說，這項發現強化了諸如「龍宮」或其更大的母體小行星在與地球碰撞過程中，可能提供了含有鹽與有機物質的水的理論。

「我們發現了證據，證明這（過程）可能，舉例來說，與地球上海洋或有機物質起源有直接關聯。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110923

發表在「科學雜誌」的研究：
Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples
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