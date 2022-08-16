日本研究 生命起源物質可能由耐熱礦物運到地球

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本研究團隊在分析從小行星上採集到的樣本時，發現內含有機物的矽酸鹽礦物。專家研判，矽酸鹽能耐熱，也許是曾把被視為生命起源的有機物安全送到地球的「搖籃」。

日本經濟新聞報導，日本探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）日前將在小行星「龍宮」（Ryugu）採集到砂石樣本送回地球，經過日本海洋研究開發機構等單位分析，發現將宇宙生命起源的有機物運到上古時代地球的可能方法。

研究人員發現能耐熱的礦物像是保護有機物般把有機物包住的結構，可能讓礦物扮演搬運角色，把有機物順利送到地球，再跟地球上的物質一起為生命誕生發揮作用。

砂石樣本中包括顆粒大的礦物矽酸鹽，內部包含一種無法確認種類的有機物。矽酸鹽含有水分及有機物，內部的有機物會被攝氏30度以上溫度分解。

海洋機構主任研究員伊藤元雄說，顆粒大的矽酸鹽能耐熱，「有可能成功扮演將水及有機物帶到地球的角色」。

研究團隊已將上述研究成果發表在15日的英國科學期刊「自然天文學」（Nature Astronomy）電子版。

龍宮在距今約46億年前形成，相當完整地保存了太陽系誕生後的初始狀態，能調查在地球上無法確認的物質與狀態，因此也被稱做「太陽系的化石」。

根據目前為止的樣本分析，日本岡山大學等組成的研究團隊，今年6月已發現23種蛋白質基本單位胺基酸。

隼鳥2號2014年升空，2019年兩度在龍宮採集樣本，並在2020年12月成功將樣本送回地球，日本國內外研究團隊持續進行樣本分析。

日本放送協會（NHK）報導，研究團隊在分析樣本時取得新進展，得知在特定礦物中包含有機物，成為解答水及有機物如何被帶到地球的線索。

根據其他研究團隊至今分析，除了在龍宮樣本中發現胺基酸外，在成為現今龍宮前的天體上，被認為曾有大量的水存在。

海洋研究開發機構等組成的研究團隊，詳細分析龍宮樣本中所包含的幾種礦物，結果發現被稱為矽酸鹽的礦物中包含有機物。

伊藤說，矽酸鹽礦物在地球上也是身旁可見的物質，也許是曾把水及有機物安全送到地球的「搖籃」般的存在也說不定。

此外，朝日電視台報導，研究團隊分析龍宮樣本時還發現，其氫氣與氮氣特徵，跟比太陽系最邊緣的行星海王星更外側的宇宙塵十分相似。

因此，研判龍宮前身的天體可能是在太陽系邊緣誕生後，經過移動及分裂，最後來到目前在地球及火星間的位置。

加上樣本中特定礦物可能扮演保護內含水分與有機物不受熱分解或變化的「搖籃」角色，所以生命的起源有可能是從太陽系邊緣被運送到地球上。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110816