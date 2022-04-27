澳洲隕石驗出5種DNA核鹼基 可能涉地球生命起源

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本北海道大學等研究團隊表示，在澳洲的隕石上發現DNA與RNA中具有生命設計圖功能的所有5種核鹼基；隕石帶來的物質是否與地球上的生命起源有所關聯，受到外界關注。

日本放送協會（NHK）報導，北海道大學副教授大場康弘等國際研究團隊研究多顆隕石所含物質，包括1969年墜落在澳洲維多利亞州（Victoria state）穆契生鎮（Murchison）的「穆契生隕石」。

結果發現，「穆契生隕石」上含有在DNA與RNA中具有生命設計圖功能的所有5種核鹼基物質，包括腺嘌呤（Adenine）、胸腺嘧啶（Thymine）、脲嘧啶（Uracil）等。

研究團隊指出，這是首度從同一顆隕石上驗出所有5種核鹼基。此外，隕石上還有發現其他13種核鹼基。

研究團隊並檢視隕石掉落地點土壤中所含有的核鹼基種類與濃度，經比較後，研判隕石上所驗出的核鹼基是原本即存在，不是受到土地影響。

路透社和英國「獨立報」報導，這些核鹼基並非外星生命的例證，而是證實了一個理論，即地球首次出現生命體所需的有機混合物，重要源頭有可能來自隕石。

行星科學家莎岡（Carl Sagan）1990年代時就曾暗示，「穆契生隕石」這類小型隕石所含的有機物質濃度雖然小，但遠古時代的地球遭隕石撞擊的比例要高出許多，落在地表的有機物質數量也多出許多。

大場康弘也表示，源自外星的核鹼基量夠豐富，或許就足以在遠古地球產生進一步的化學反應。

他說：「目前的研究結果也許無法直接說明地球生命的起源，但我相信，這可以增進我們對於地球有生命之前，地球初期有機分子存量的了解。」（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110427