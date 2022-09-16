毅力號採得火星岩石樣本 發現古代微生物潛在跡象[影]

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署的火星探測車「毅力號」探測到迄今為止濃度最高的有機分子，這可能意味古代曾有微生物存在，科學家迫不及待想迎接相關岩石樣本回到地球以確認此事。

法新社報導，雖然火星上過去也曾發現過有機物，但這一新發現被認為希望特別大，因為它來自一個沉積物和鹽分的沉澱湖中區域，這些條件可能有利出現生命。

太空總署（NASA）將研究自毅力號（Perseverance）取回樣本的科學家舒斯特（David Shuster）在簡報中告訴記者：「持平而論，這些將是或已經是我們迄今採集到最有價值的岩石樣本。」

有機分子是主要由碳組成的化合物，成分通常包括氫和氧，但有時也包括其他元素，並非總是透過生物過程製造。

要進一步分析和作出結論，都必須等到執行火星樣本返回（Mars Sample Return）任務，這是NASA和歐洲太空總署（ESA）為了帶回岩石樣本合作的任務，訂於2033年執行。

被暱稱為「裴西」（Percy）的毅力號火星探測車，2021年2月降落在火星的杰哲羅隕石坑（Jezero Crater），主要任務是採集可能包含古代生命跡象或帶有火星地質、過去氣候特徵的樣本。

毅力號正在探索的三角洲形成於35億年前，它目前正在那裡調查沉積岩，這些岩石由沉積在當時含水環境中的各種大小顆粒形成。

毅力號從一塊被稱為「野貓嶺」（Wildcat Ridge）的1公尺寬岩石採集到2個樣本，並在7月20日磨掉它的一些表面，再以紫外線光譜儀器分析。

分析結果發現一類名為芳香烴（aromatics）的有機分子，這種分子在生物化學中扮演關鍵角色。

圖為毅力號在「野貓嶺」採集岩石樣本。（圖取自facebook.com/NASAPersevere）

NASA天體生物學家夏瑪（Sunanda Sharma）表示：「這是一種在其他星球上尋找潛在生命跡象的尋寶遊戲。有機物就是一條線索，而且我們取得的線索愈來愈強而有力…我個人認為這些結果非常感人，這感覺就像我們在非常關鍵的時刻，在對的地方、使用對的工具。」

過去也曾在火星上找到其他與生命存在可能性有關的誘人線索，像是毅力號的前身「好奇號」（Curiosity）曾反覆地探測到甲烷。不過，甲烷在地球上雖是微生物的消化副產品，它也可以由不涉及生物的熱反應所生成。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1110916