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貝佐斯無人火箭任務失敗 升空一分鐘突起火墜毀[影]

2022/9/13 12:20（9/13 12:35 更新）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司今天發射一枚無人火箭，升空不久就起火燃燒，所幸載有實驗設備的太空艙緊急彈飛、安全落地，卻也面臨首次失敗。

法新社報導，藍源（Blue Origin）公司旗下一枚載有研究設備的無人火箭，今天在德州起飛後不久即快速墜毀，所幸裝載實驗設備的太空艙逃過一劫，並安全地飄回地球。

這是新謝波德號（New Shepard）計畫的第23次火箭任務，不過是首次以失敗告終。這項計畫是以第一位進入太空的美國人命名。

路透社報導，今天上午這架火箭在沒有載人的情況下，在藍源位於美國德州西部的發射場升空，這次任務目的是將美國國家航空暨太空總署（NASA）資助的實驗相關設備送到太空邊緣，在微重力下漂浮幾分鐘。

這是新謝波德號1年多來首次在沒有載人的狀況下發射，也是今年以來第4次任務。

不過，就在火箭升空1分多鐘後，在距地面約8.05公里處，新謝波德號的推進器引擎在上升過程中意外燃燒。太空艙幾乎立即觸發中止系統，艙體從故障的火箭上噴射出去，並在展開降落傘後完好無缺地飄回地面。

法新社指出，事發過後，美國聯邦航空總署（FAA）已依標準程序，要求新謝波德號暫時停飛等待調查，並補充說明：「太空艙安全降落，推進器則在指定的危險區域內墜毀，並未接獲人員傷亡或公共財產損失的通報。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1110913

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