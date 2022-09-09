中國發現月球新礦物 命名嫦娥石

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國國家航天局等單位今天宣布，中國藉由「嫦娥五號」首次在月球發現新礦物，並命名為「嫦娥石」，是人類在月球發現的第6種新礦物，中國成為第3個在月球發現新礦物的國家。

中國青年報報導，中國國家航天局、國家原子能機搆今天在北京舉行記者會，公布「嫦娥五號」最新科學成果，作上述宣布。

中國國家原子能機搆副主任董保同表示，「嫦娥石」的發現，是中國在太空科學領域取得的一項「重大科學成果」，也是核能與航太產業跨行業、跨專業合作的一次成功探索。

根據報導，「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。在「嫦娥五號」採集的14萬個月球樣品顆粒中，中核集團核工業北京地質研究院團隊透過X射線衍射等系列技術，分離出一顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。

報導提到，經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證這是一種新礦物，成為人類在月球上發現的第6種新礦物，也使中國成為繼美國、蘇聯後，世界上第3個在月球發現新礦物的國家。

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2020年12月17日，「嫦娥五號」攜帶1731公克的月球樣品返回地球。此後至今，中國航天局已完成4批152份共53625.7毫克的月球樣品發放，共有33家科研單位的98位申請人通過申請，准許對於這些樣品進行研究。第5批樣品正完成評審中，待後續發放研究。

報導指出，目前中國有中科院、教育部、自然資源部、中核集團等多個單位獲批承接月球樣品研究工作，國外科學家、留學生也參加了聯合研究。至今已在岩漿分異、太空風化、氦3氣體及生物能轉化等方面，取得最新成果。對認識月球起源與演化，探尋月球資源有效利用，以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統，具有重要啟示意義。（編輯：周慧盈）1110909