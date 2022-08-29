再次征月劍指火星 NASA最強登月火箭發射臨時叫停

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（中央社佛州甘迺迪太空中心29日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）原訂今天試飛其歷來最強大登月火箭，但因4具巨大引擎其中1具發生溫度問題，於最後一刻取消發射。

法新社報導，NASA約98公尺長的太空發射系統（Space Launch System）火箭原訂美東時間今天上午8時33分升空，但因4具引擎其中1具發生溫度問題，最後取消發射。

NASA指出：「負責這次發射的主管已宣布取消今日任務。」NASA並未提及新的發射日期，但稱最近的替代發射日期是9月2日星期五或9月5日星期一。

今日任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1），意在從事繞月無人駕駛飛行，是NASA雄心勃勃「阿提米絲計畫」（Artemis program）的一部分，最終目標是前往火星。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內等數萬人聚集在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）附近觀看這次發射，這是50年前阿波羅17號（Apollo 17）太空人上次踏上月球以來的最新探月任務。

這次飛行的目標是測試火箭與上方的獵戶座太空船（Orion）座艙。艙內置有配備感應器的假人，用來代替出任務的真人機組員。

但這次火箭發射接二連三出現問題。NASA昨夜為這枚橘白色火箭注入逾300萬公升超冷液態氫及液態氧燃料的行動曾短暫延遲，因為面臨出現閃電帶來的高風險。

凌晨3時左右，這枚火箭又發生了一個小問題，工作人員在注入液態氫的主要階段時發現可能洩漏，導致作業暫停。幾經測試後才恢復流程。

但NASA工程師之後又發現火箭上4具RS-25引擎其中1具出現溫度問題，在倒數計時階段暫停發射，最後取消這次發射。

對此，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）強調，「阿提米絲1號」任務只是試飛。他表示：「在正確無誤之前，我們不會發射。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110829