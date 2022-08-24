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韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

2022/8/24 14:36（8/24 15:19 更新）
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NASA的韋伯太空望遠鏡拍到壯麗的木星影像。（圖取自NASA網頁blogs.nasa.gov）
NASA的韋伯太空望遠鏡拍到壯麗的木星影像。（圖取自NASA網頁blogs.nasa.gov）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍到壯麗的木星影像，捕捉到木星的兩個小衛星、朦朧光環與南北極的極光。

綜合英國廣播公司（BBC）與法新社報導，加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）行星天文學家戴培特（Imke de Pater）說：「老實說，我們真沒料到影像會這麼清晰。」

她說：「連同光環、小衛星甚至是星系，我們可以在一張影像中看到木星的細節，真是令人驚嘆 。」

木星是太陽系中體積最大的行星，觀測任務是由戴培特與巴黎天文台（Paris Observatory）的傅謝（Thierry Fouchet）一同率領。

木星的合成影像是使用韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機（Near-Infrared Camera, NIRCam）所拍下，由於人類肉眼看不到紅外線，影像經過人工上色處理。

木星北極與南極上方的極光是以紅色標出，體積比地球還大的風暴「大紅斑」（Great Red Spot）是以白色顯示。

有一張影像拍到木星朦朧的光環，以及木衛五艾瑪西亞（左1）和木衛十五阿德剌斯忒亞（左2），朦朧光環與南北極的極光。（圖取自NASA網頁blogs.nasa.gov）
有一張影像拍到木星朦朧的光環，以及木衛五艾瑪西亞（左1）和木衛十五阿德剌斯忒亞（左2），朦朧光環與南北極的極光。（圖取自NASA網頁blogs.nasa.gov）

有一張影像拍到木星朦朧的光環，以及木衛五艾瑪西亞（Amalthea）和木衛十五阿德剌斯忒亞（Adrastea）。

韋伯太空望遠鏡於2021年12月由阿利安5型火箭（Ariane 5）自法屬圭亞那（French Guiana）發射升空，在距地球160萬公里處繞著太陽軌道運轉，目前在稱為第2拉格朗日點（second Lagrange point）的太空區域。

阿利安5型火箭當時航行了近一個月才抵達第2拉格朗日點。第2拉格朗日點是位於地球與太陽後面的固定位置，從那可清楚觀測宇宙。

韋伯太空望遠鏡是NASA、歐洲太空總署（European Space Agency）與加拿大太空總署（Canadian Space Agency）的國際合作任務，有1萬多人參與。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110824

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