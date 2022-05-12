中研院曝光銀河系最大黑洞清晰照 人類史上第2次捕捉影像[影]

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中研院參與的事件視界望遠鏡計畫12日晚間再發布新成果，成功解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果，這次發現也見證台灣在全世界的科學發現中占有一席之地。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月12日

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北12日電）繼2019年首張黑洞照片後，中研院參與的事件視界望遠鏡計畫今天晚間再發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）於今天晚間8時30分與包含中研院、科技部及全球6處共同召開跨國同步記者會，公布在銀河系中心的重大科學發現。

EHT在2019年公布史上第一張黑洞照片，當時拍攝到的影像是位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍，而這次成功解析的則是位於銀河系中心的人馬座A星的黑洞照片。

（圖取自中研院YouTube頻道網頁youtube.com）

中研院院長廖俊智表示，科學家對銀河系是否有黑洞存在一直有持續性的研究，2020年諾貝爾獎得主因為利用銀河系裡面星球運動的軌跡見證中間星球就是黑洞，而今天公布的影像也直接證明科學家預測的黑洞的確存在。

廖俊智說，這次的黑洞比上次M87的黑洞離地球近2000倍、也小2000倍，但在銀河系已經是超大黑洞，但由於其質量小很多，所以成像難度高，也因為氣體在軌道周圍運轉速度較快，因此需要更高深的技術才能成像。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

廖俊智強調，目前事件視界望遠鏡計畫共有13個成員，中研院是其中之一，這次的發現也見證台灣在全世界的科學發現中占有一席之地。（編輯：陳政偉）1110512

影片來源：中央研究院Academia Sinica

圖為「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像。（中研院提供）