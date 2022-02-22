更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
太空
新聞專題
太空1/85

科學家發現宇宙最大星系 較銀河系大150倍

2022/2/22 20:00（2/22 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
荷蘭萊登天文台研究團隊近期發現一個巨大星系，將其命名為Alcyoneus。台北市立天文館22日指出，這個星系是目前已知最龐大的星系。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
荷蘭萊登天文台研究團隊近期發現一個巨大星系，將其命名為Alcyoneus。台北市立天文館22日指出，這個星系是目前已知最龐大的星系。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北22日電）荷蘭萊登天文台研究團隊近期發現一個巨大星系，將其命名為Alcyoneus。台北市立天文館今天指出，這個星系是目前已知最龐大的星系，較地球所處的銀河系大150倍。

荷蘭萊登天文台（Leiden Observatory）研究團隊近期透過位於荷蘭的低頻陣列（Low-Frequency Array，LOFAR）發現一個巨大星系，範圍廣達1630萬光年，因此以希臘神話中的巨人Alcyoneus來命名。研究成果將發表在「天文與天體物理學」（Astronomy & Astrophysics）期刊。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，這個巨獸級星系是已知宇宙中最龐大的星系，位在距離地球約30億光年的地方，屬於電波星系。

天文館說明，天文學家目前對電波星系還不是完全了解，推測在這類星系的中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質會匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度向外噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。

天文館指出，一般電波星系的電波瓣僅約百萬光年，而Alcyoneus的電波瓣範圍則達1630萬光年，相較地球所在的銀河系直徑僅10多萬光年，Alcyoneus足足大了150倍。

天文館表示，若民眾對相關新知有興趣，天文館將在26日舉辦的「宇宙紀事2月講座」中詳細介紹這些神奇新發現，歡迎至天文館網站點選「網路報名」參與活動。（編輯：李亨山）1110222

延伸閱讀
比101高2倍小行星掠過地球 北市天文館捕捉身影哈伯望遠鏡捕捉到兩星系同框畫面 看似即將相撞中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀