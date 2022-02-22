科學家發現宇宙最大星系 較銀河系大150倍

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荷蘭萊登天文台研究團隊近期發現一個巨大星系，將其命名為Alcyoneus。台北市立天文館22日指出，這個星系是目前已知最龐大的星系。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）荷蘭萊登天文台研究團隊近期發現一個巨大星系，將其命名為Alcyoneus。台北市立天文館今天指出，這個星系是目前已知最龐大的星系，較地球所處的銀河系大150倍。

荷蘭萊登天文台（Leiden Observatory）研究團隊近期透過位於荷蘭的低頻陣列（Low-Frequency Array，LOFAR）發現一個巨大星系，範圍廣達1630萬光年，因此以希臘神話中的巨人Alcyoneus來命名。研究成果將發表在「天文與天體物理學」（Astronomy & Astrophysics）期刊。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，這個巨獸級星系是已知宇宙中最龐大的星系，位在距離地球約30億光年的地方，屬於電波星系。

天文館說明，天文學家目前對電波星系還不是完全了解，推測在這類星系的中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質會匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度向外噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。

天文館指出，一般電波星系的電波瓣僅約百萬光年，而Alcyoneus的電波瓣範圍則達1630萬光年，相較地球所在的銀河系直徑僅10多萬光年，Alcyoneus足足大了150倍。

天文館表示，若民眾對相關新知有興趣，天文館將在26日舉辦的「宇宙紀事2月講座」中詳細介紹這些神奇新發現，歡迎至天文館網站點選「網路報名」參與活動。（編輯：李亨山）1110222