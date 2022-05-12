銀河系中心重大新發現 中研院與全球連線直播看這裡

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影片來源：中央研究院Academia Sinica

（中央社記者吳欣紜台北12日電）中研院參與的事件視界望遠鏡計畫繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，今天將再發表銀河系中心重大科學發現，中研院及科技部今晚8時30分將與全球6處連線舉辦記者會。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

EHT計畫主要觀測有兩個，一是人馬座A*，直徑1270萬公里，另一是室女座的M87星系，直徑177億公里；而在2019年時，EHT計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像，當時拍攝到的影像是位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍。

「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像。（中研院提供）

中研院是參與計畫成員之一，並支援運轉其中3座望遠鏡，包括在夏威夷、東亞天文台和智利的望遠鏡，還負責資料成像處理和黑洞模型電腦模擬。

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根據EHT網站公告，台北時間今天晚間8時30分將召開跨國同步記者會，參與連線單位除中研院外，還包括美國國家科學基金會、上海天文台、歐洲南方天文台（慕尼黑）、ALMA（聖地牙哥）、日本國立天文台及墨西哥。

中研院也將同步舉行由中研院長廖俊智主持的記者會，並由參與計畫的中研院士賀曾樸等簡報，將於中研院臉書及YouTube頻道全程直播。（編輯：吳協昌）1110512