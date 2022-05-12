史上唯二黑洞照片 環狀特徵似甜甜圈

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北12日電）中研院參與的事件視界望遠鏡計畫今天公布人馬座A星黑洞照片，中研院天文所博士郭駿毅說，這次拍到照片跟M87星系黑洞一樣，呈現甜甜圈狀或環狀，顯示環狀是黑洞的特徵。

繼2019年首張黑洞照片後，中研院參與的事件視界望遠鏡計畫今天晚間再發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果。

中研院天文及天文物理研究所博士郭駿毅說，目前只有成功拍到2張黑洞照片，這次人馬座A星影像是第2張黑洞照片，也是離地球最近的超大質量黑洞。

郭駿毅也說，這次觀測到的影像跟M87星系黑洞有相似的甜甜圈狀或環狀影像，顯示「環狀是黑洞的特徵。」

郭駿毅表示，2020年諾貝爾物理學獎得主英國科學家潘羅斯、德國學者根策爾及美國科學家吉茲發現一個位於銀河系中心的超大質量緻密物體，這次的影像也提供了第一個視覺證據，顯示學者發現的大質量緻密物體是個黑洞。

郭駿毅解釋，黑洞本身是看不到的，可以看到的是黑洞周遭氣體折射出來的光，因此影像中「黑洞的暗影大小，取決於黑洞質量。」

除此之外，郭駿毅說，測量環的大小約為50微角秒，相當於地球看月球上一塊甜甜圈的大小，也吻合黑洞質量和距離的觀測，更證實「愛因斯坦的理論是正確的。」

郭駿毅表示，人馬座A星黑洞距離地球約2萬7000光年，黑洞暗影的實際大小直徑約6000萬公里，大約等同水星到太陽，或者是43顆太陽並列，而質量則等同400萬顆太陽。

若把M87星系黑洞與人馬座A星相比，郭駿毅說，M87星系黑洞比人馬座A星大了2000倍左右，質量也多了2000倍。（編輯：陳政偉）1110512