宇宙懸崖、星系群之舞 韋伯望遠鏡拍到更多奇觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社美國NASA哥達德太空飛行中心12日綜合外電報導）分子雲中的宇宙懸崖、五重星系群彼此牽制大跳天空之舞，這是美國國家航空暨太空總署（NASA）今天釋出的韋伯太空望遠鏡次批影像，宣告天文學新紀元。

法新社報導，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「每張影像都是新的發現。」他說：「每一張都給了人類看看過去從未見過的宇宙樣貌。」

哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）於美東時間上午10時30分起所釋出的一張張全新影像，讓斥資100億美元開發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）能耐一覽無遺。韋伯太空望遠鏡利用紅外線相機，以前所未有的清晰度深入觀測宇宙。

諾貝爾物理學獎得主、韋伯計畫共同創始人馬瑟爾（John Mather）告訴法新社，這些影像「迷人且充滿著美好的探索和科學，含有許多我們未知的事物」。

昨天，韋伯太空望遠鏡展示迄今最清晰的早期宇宙影像，當中有著數以千計、可追溯到130多億年前的星系。

而今天釋出的全新一批影像中，包括「船底座星雲」（Carina Nebula）一個名為NGC 3324恆星形成區域中的「山脈」和「山谷」，這座「宇宙懸崖」距離地球7600光年。

韋伯太空望遠鏡同時揭露了「史蒂芬五重星系群」（Stephan's Quintet）過去從未見過的細節。這個星系群的5個星系有4個過去反覆近距離接觸，讓人一窺宇宙最初早期星系組成的方式。

星系群的中心有個稱為「活躍星系核」的黑洞，馬瑟爾解釋說：「這意味有物質正在流進去，被高溫烹煮，且當中有一部分會被回吐出來。」

研究這個黑洞，將讓科學家們進一步了解我們自己銀河系中心名為人馬座A*（Sagittarius A*）的區域。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110713