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蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

2022/6/13 22:29
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（中央社柏林13日綜合外電報導）獵星望遠鏡蓋亞（Gaia）揭露了銀河系更多細節，歐洲太空總署今天發布銀河系近20億顆恆星的大量數據，要打造最準確、最完整的銀河系地圖。

法新社報導，蓋亞太空任務的第3組數據，於格林威治時間上午10時向熱切等待的全球天文學家發布。歐洲太空總署（European Space Agency）表示，「這徹底改變了我們對於銀河系的了解」。

美聯社報導，天文學家希望利用這些數據，更了解恆星是如何誕生和死亡，以及銀河系在數十億年間如何演化。

新數據包括恆星的年齡、質量、溫度和化學成分等新資料，可以用來確定哪些恆星其實誕生於另一個星系，然後遷徙至銀河系。

蓋亞任務還偵測到超過10萬次所謂「星震」（starquake）。歐洲太空總署表示，這導致恆星之間發生了大海嘯。天文學家阿爾茨（Conny Aerts）表示，科學家能藉此推斷出恆星密度、內部旋轉和內部溫度。

雖然蓋亞只收集了銀河系大約1%恆星的資訊，但已經為每年約1600篇科學報告的發表提供了基礎。

蓋亞太空任務於2013年由歐洲太空總署發起，目前正從距離地球約150萬公里遠的環繞軌道上觀察星際。

歐洲太空總署表示，觀察到星震是「新數據中最令人驚訝的發現之一」。這種巨大的震動會改變遙遠恆星的形狀。

蓋亞的目的雖然並非觀察星震，卻依舊觀察到成千上萬恆星發生了這種奇異現象，包括一些至少根據人類目前對宇宙理解不應發生任何星震的恆星。

阿爾茨說，「我們挖掘到一個神奇的新金礦，也就是對銀河系中數十萬顆恆星進行星震學研究」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110613

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