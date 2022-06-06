台衛星實力前15大 火箭阿伯建議鴻海攻太空殖民

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）國家太空中心主任吳宗信今天表示，台灣衛星實力可排名全球15至20名，明年60%至70%衛星元件、感測器等可自製，他建議鴻海可以考慮發展「太空殖民」。

吳宗信進一步預估，今年底台灣新時代氣象衛星獵風者發射升空，B5G低軌通訊衛星將在2025年到2026年共發射2顆。

鴻海研究院今天舉辦NExT Forum主題論壇，探討B5G/6G新世代之新型態通訊，聚焦智慧車聯網技術以及低軌衛星通訊技術及垂直應用，有火箭阿伯之稱、太空中心主任吳宗信受邀分享台灣太空夢的進展。

談及台灣在太空科技契機，吳宗信表示，太空科技是科技、經濟、工業以及國際政治現實的綜合體現，過去受限戰略考量，在技術移轉與擴散相較消費電子產品來得慢，各國將太空科技視為戰略資產，嚴格管制保護太空科技技術移轉和元件輸出。

吳宗信指出，現在太空科技商用化、加上台灣衛星產業鏈廣深，台灣有強勁晶片設計和半導體晶圓製造、高階封裝測試等產業鏈，有助台灣衛星晶片自製能力，帶動台灣太空科技發展契機。

觀察台灣衛星實力，吳宗信指出，目前全球共有90個國家擁有衛星，台灣共送上15顆衛星，已具備自行設計並打造小衛星系統、次系統的能力。他表示，台灣衛星實力可排名全球15至20名，儘管部分元件及感測器需要外購，未來可望逐步邁向自製，預期明年60%至70%元件和感測器、制動器可自製，至於抗輻射晶片，2020年台灣已經成立太空輻射環境驗測聯盟，可以再加把勁。

此外，台灣在衛星地面接收站操控軟體，也可完全100%開發，目前台灣使用單一衛星地面操控平台可同時操控超過100顆衛星，未來操控1000顆衛星也只要透過軟硬體升級達到。

對於太空新商機，吳宗信表示，現在太空殖民也成為焦點，火星是未來目標，第一步月球將是最快的，像鴻海這麼大的集團，「眼光可以放遠一點」，搶攻20年甚至30年後的資源，月球會是很好的跳板。

展望台灣太空計畫，吳宗信透露，今年底台灣自製新時代氣象衛星獵風者可望發射升空；高解析度光學遙測衛星福爾摩沙衛星八號將在2024年發射6顆，預估6成至7成關鍵元件自製；另外首顆自製B5G低軌通訊衛星將在2025年到2026年共發射2顆。

此外，台灣也正在研發不受日夜天候影響的主動式遙測系統合成孔徑（SAR）雷達衛星計畫，預計2027年發射2顆。

展望未來5G/6G發展，吳宗信表示，低軌通訊衛星系將與5G/6G通訊技術融合，目前全球包括美國SpaceX的Starlink計畫、英國與印度合作Oneweb、美國亞馬遜（Amazon）古柏計畫（Project Kuiper）、加拿大Telesat等4大低軌衛星星系，其中Starlink今年低軌衛星數量可到3400顆，韓國漢華集團已投資Oneweb深化合作。

吳宗信指出，台灣衛星供應鏈應擴大與4大低軌衛星星系合作，因為預估到2030年全球將有5萬顆衛星，其中低軌衛星比重將達77.5%，全球已有上百個衛星星系正在規劃和部署。

展望全球太空經濟規模，根據資料，2020年規模達到3710億美元，預估2040年規模可到1兆美元，去年太空新創公司投資規模達150億美元，預估每年以1.5倍投資規模大幅成長。（編輯：潘羿菁）1110606