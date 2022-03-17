建國家級火箭發射場域 吳政忠：拚2026年發射

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立委關心台灣何時設置國家級大型火箭發射場域等議題；科技部長吳政忠今天說，考量地理限制等因素，地點應該在東部、東南部，努力看看能否在2024年、2025年完成，2026年發射。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國家太空中心設置條例草案等案，吳政忠等人列席報告並備質詢。

國民黨立委林奕華質詢時提到，現在的旭海發射場是小型火箭發射場域的規模，只在做科研，而國家級大型可以上太空的發射場域，何時可以出現、位置在哪。

吳政忠說，考量地理限制，應該是在東部、東南部，因為比較接近赤道，現在已經在找，並且要考慮當地情形，太空中心也有初步盤點。

林奕華追問，要找一個地點，還是同步找不只一個地點；吳政忠表示，應該先找一個，也不會是現在的旭海，因為那邊蠻小的。

對於有何願景，吳政忠指出，如果按照國際低軌通訊衛星的進度來看，會努力看看能否在2024年、2025年完成場址設置，2026年發射。

無黨籍立委黃國書則問到，目前台灣低軌衛星相關零組件的自主率為何；國家太空中心主任吳宗信說，預定明年底之前，可以達到將近70%。

黃國書追問，何時可以發射第一顆低軌衛星。吳宗信表示，通訊衛星是在2025年；吳政忠補充說明，以前沒有發射過通訊衛星，以前是照相跟氣象，2025年是第一顆。

黃國書說，台灣何時可以發展自主的火箭發射，何時可以發射台灣第一顆自主的衛星；吳宗信指出，「如果一切順利，希望在2026年，2025年大概是次軌道」。（編輯：黃國倫）1110317