開箱老照片》懷念性別人權鬥士陳俊志

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（中央社網站）在尚未有「性平三法」的年代，導演陳俊志與婦女新知基金會合作，拍攝台灣首部反性騷紀錄片「玫瑰的戰爭」，記錄受害者勇敢爭取權益的故事。

這是陳俊志首次嘗試非同志題材，他認為性騷受害者處境與同志相像，例如無法現身、外人無法了解其心理傷害。由他來拍攝這部紀錄片，不但幫助婦女運動，也可作為同志運動借鏡。

陳俊志以作品關注性別弱勢議題，30歲拍完「不只是喜宴」公開出櫃後，陸續完成多部紀錄片；以及劇情片「沿海岸線徵友」。

其中，民國86年的「不只是喜宴」，記錄台灣第一場公開舉辦的同志婚禮。而「美麗少年」是台灣首部在電影院上映的LGBTQ主題紀錄片，上映時曾造成轟動。

他也以寫作發聲，「人間‧失格─高樹少年之死」喚起社會對葉永鋕事件的關注；自傳「台北爸爸，紐約媽媽」曾改編為舞台劇，由萬芳、楊麗音等人演出。

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陳俊志曾是演員藍正龍的國中補習班老師，兩人感情深厚。他在107年因病猝世後，讓藍正龍下定決心拍片，在自導自演電影「成功補習班」，創造了「小志老師」一角，以紀念恩師。

想看更多陳俊志的照片，立即到中央社影像空間。1140702

陳俊志（立者）與作家小野、立委葉菊蘭等召開記者會，抗議「不只是喜宴」獲邀參加10多個國際影展為國爭光，卻不獲新聞局重視、拒絕補助。中央社記者吳繼昌攝 87年3月30日