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俄稱唯有取消制裁 與西方太空合作才可能繼續

2022/4/2 19:09
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛今天表示，唯有西方國家解除對莫斯科的制裁，雙方在國際太空站（ISS）和其他聯合太空計畫的正常夥伴關係才有可能恢復。

羅戈辛（Dmitry Rogozin）在社交媒體發文稱，制裁的目的是要「扼殺俄羅斯經濟，讓我們的人民陷入絕望和飢餓，讓我們的國家屈服。」他說：「他們的制裁不會成功，但意圖卻很清楚。」

羅戈辛說：「那就是為什麼我認為，只有完全和無條件取消非法制裁，（俄國）才可能恢復與國際太空站和其他項目合作夥伴間的正常關係。」

羅戈辛補充說，俄羅斯聯邦太空總署有關何時結束與美國、加拿大、歐洲聯盟（EU）和日本太空機構在國際太空站合作的方案，很快會提報給俄國領導高層。此前他就曾表示，制裁可能「破壞」美俄在國際太空站的夥伴關係。

俄羅斯於2月24日對烏克蘭展開所謂「特別軍事行動」，導致西方對其實施全面制裁。

儘管關係緊繃，一名美國太空人和兩名俄羅斯太空人搭乘同一艘太空船離開太空站，於4月30日安全降落在哈薩克（Kazakhstan）。

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）上個月表示，與俄羅斯聯邦太空總署合作尋找火星生命跡象的「火星太空生物」（ExoMars）探測計畫，已告暫停。

英國人造衛星企業OneWeb上個月則宣布，因莫斯科最後一刻提出要求，該公司取消3月4日從俄羅斯位在哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射36顆衛星的計畫，改與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）公司簽訂合約，將其衛星送上太空軌道。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110402

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