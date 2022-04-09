首次民間太空飛航任務升空 一個座位要價近16億[影]

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公理太空（Axiom Space）的4名人員8日搭乘太空船進行首次純屬民間的太空飛航任務。（圖取自twitter.com/Axiom_Space）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）新創公司公理太空（Axiom Space）的4名人員今天搭乘太空船從佛羅里達州發射升空，前往國際太空站（International Space Station），進行首次純屬民間的太空飛航任務。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）將這次與公理太空和太空探索科技公司（SpaceX）進行的三方合作譽為朝地球低軌道（Low Earth Orbit）商業化邁出的關鍵一步，使NASA得以專注在更深入宇宙而比較艱鉅的航行任務。

SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載乘龍太空船奮進號（Crew Dragon Endeavour），今天上午11時17分（格林威治時間15時17分）從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，應該會在格林威治時間9日11時45分與太空站對接。

此次公理1號任務（Axiom Mission 1）指揮官是前NASA太空人羅培茲阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria），擁有美國和西班牙雙重國籍，在先前20年太空人職涯中曾4度參與太空飛航任務，最近一次登上太空站是2007年。

另外3名付費乘客為美國房地產投資人康諾爾（Larry Connor）、加拿大投資人兼慈善家帕西（Mark Pathy）和曾為以色列戰鬥機飛行員的投資人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。

根據普遍報導，包括在太空站停留8天的太空之行收費為5500萬美元（新台幣15億8986萬元），太空船返航後將降落在大西洋。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110409