國際太空站首批民間太空人濺落佛州外海 寫下新頁[影]

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影片來源：SpaceX

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）3名富商和1名前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人在國際太空站（ISS）待了超過2個星期後，今天濺落在美國佛羅里達州外海，寫下商業太空飛行的里程碑。

法新社報導，負責「公理1號」（Axiom-1）載送任務的美國太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船於美東時間25日下午1時06分頂著4個巨型降落傘緩緩飄落在佛州傑克森維爾市（Jacksonville）附近的大西洋上。

外殼被高溫燒得焦灼的乘龍太空船在濺落不到1小時內被吊到一艘宇航器回收艦上，太空船側艙隨後開啟，4名身穿黑白相間太空衣的太空人陸續在旁人攙扶下踏上甲板，4人在太空無重力環境下待了2個多星期後，看起來都有點站不穩。

據路透社報導，每個人都立刻接受了快速的船上檢查，再搭機返回佛州接受更徹底的醫療評估。

公理太空公司（Axiom Space Inc.）營運長哈斯曼（Derek Hassmann）隨後在記者會上表示，這4名太空人「精神很好」。哈斯曼說：「我們證明了我們可以讓太空人做好準備，讓他們在軌道上有效率又有成效，我們已經準備好再做一次。」

公理太空公司分別為了運輸服務和使用國際太空站付費給SpaceX和NASA，同時也向3名富商各收取據信5500萬美元的費用。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）發推文表示：「公理1號，歡迎回家！若沒有NASA和私人產業的合作，公理1號及我們在這趟商業太空旅行中看到的所有進展都不可能成真。」

這次由公理太空公司和SpaceX共同提供網路直播的濺落任務原本安排於20日執行，但回程飛行受到延誤，且由於風勢強勁，任務延後約1週才執行。

公理公司指出，這種任務延長的潛在費用已列入公理公司與NASA及其客戶所簽訂的合約中，因此沒有任何一方需負擔額外費用。

這支4人太空人團隊以西班牙出生的前NASA太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）為首，另3名付費乘客包括美國房地產投資人康諾爾（Larry Connor）、加拿大投資人兼慈善家帕西（Mark Pathy），以及曾為以色列戰鬥機飛行員的投資人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。

公理太空公司的這4名成員成為國際太空站首支全部來自民間的太空人團隊，他們帶著24項科學實驗、生物醫學研究等，在太空站進行研究。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110426