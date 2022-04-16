中國神舟十三號返回地球 3名太空人安全出艙

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（中央社台北16日電）中國神舟十三號太空船今天返回地球，返回艙在東風著陸場成功著陸，3名太空人翟志剛、王亞平及葉光富完成在太空站半年的駐留任務，安全出艙。

東風著陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗境內。新華社16日表示，根據中國載人航天工程辦公室透露， 16日0時44分，神舟十三號載人飛船（太空船）與空間站天和核心艙成功分離，神舟十三號航天員乘組在空間站組合體工作生活了183天，刷新了中國航天員（太空人）單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。

分離前，航天員乘組在地面科技人員配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

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據央視報導，今天早上神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸，航天員翟志剛、王亞平及葉光富先後安全順利出艙，身體狀態良好。

搭載神舟十三號載人太空船的長征二號F遙十三運載火箭於2021年10月16日凌晨0時23分在內蒙古「酒泉衛星發射中心」發射升空，隨後太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將翟志剛、王亞平、葉光富等3名太空人送入太空，3人展開為期半年的在軌駐留。（編輯：陳沛冰）1110416