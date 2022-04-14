更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
太空
新聞專題
太空1/90

NASA觀測過最大彗星朝地球方向飛撲 但無危險[影]

2022/4/14 16:48（4/14 19:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NASA的哈伯太空望遠鏡測到一顆冰核質量約為500兆公噸的彗星正朝地球飛撲，但並無危險。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
NASA的哈伯太空望遠鏡測到一顆冰核質量約為500兆公噸的彗星正朝地球飛撲，但並無危險。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一顆慧星正以每小時2萬2000英里（約3萬5400公里）速度朝地球方向飛撲。它的慧核比普通慧星大出50倍。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡（Hubble）測定，這顆彗星的冰核質量約為500兆公噸、寬85英里（136.8公里），比美國羅德島州（Rhode Island，面積3144平方公里）的面積大。

影片來源：NASA Goddard

這顆彗星2010年首次被發現，但直到現在才藉由哈伯太空望遠鏡證實其存在，它比天文學家以前見過的任何彗星都要大。

但無須擔心，這顆彗星與太陽的最近距離是10億英里，而且要到2031年才會抵達，因此不會對地球造成影響。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）天文學暨行星科學教授朱維特（David Jewitt）說：「我們一直猜想這顆彗星一定很大，因為在如此遙遠距離下它還是十分明亮，如今證實它確實大。」

NASA描述這顆結冰的泥球是個龐然大物，「朝我們飛撲而來」。由於這顆彗星是由天文學家伯納迪內利（Pedro Bernardinelli）和柏恩斯坦（Gary Bernstein）發現，所以命名為伯納迪內利－柏恩斯坦慧星（Bernardinelli-Bernstein）。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110414

延伸閱讀
太陽活躍程度超乎預期 北市天文館：恐影響電力韋伯太空望遠鏡觀測到第一道星光 並成功自拍中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀