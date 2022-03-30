聯合號脫離國際太空站 載俄美3名太空人返抵地球[影]

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55歲的范德海完成第2趟ISS任務後，以連續355天待在低空地球軌道打破美國的太空紀錄。（圖取自twitter.com/NASA）

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，導致美國與俄國對立加劇。不過，一名美國太空人今天仍與兩名俄羅斯太空人一同搭乘俄國聯合號（Soyuz）太空船，離開國際太空站（ISS）返抵地球。

根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos），聯合號太空船載著美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人范德海（Mark Vande Hei）與俄國太空人希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）、杜布洛夫（Pyotr Dubrov），成功脫離ISS後，已順利在哈薩克中部著陸。

莫斯科當局與華府的爭執因為俄國侵略烏克蘭而加劇，還波及兩國在太空領域的長期合作。外界密切關注這次美俄聯合從ISS返回地球，是否存在相關跡象。

根據NASA，55歲的范德海完成第2趟ISS任務後，以連續355天待在低空地球軌道（low-Earth orbit）打破美國的太空紀錄，超過同胞凱利（Scott Kelly）2016年創下的340天紀錄。

至於連續待在太空最久的世界紀錄，則是由俄國人波利亞科夫（Valeri Polyakov）締造。他1995年返回地球前，一共在和平號（MIR）太空站待了超過14個月。

40歲的杜布洛夫去年4月與范德海一起從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。完成首次太空飛行的他，與范德海一同繞行地球5680次，在太空的飛行軌跡超過2.4億公里。

50歲的希卡普羅夫剛輪值完ISS指揮官職位。他是個4度赴ISS出任務的老將，最近一次任務始於去年10月，待在太空的累計天數達708天，遠遠超過范德海523天的生涯紀錄。

美國總統拜登（Joe Biden）2月24日宣布對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府實施經濟制裁，下令限制對俄國的高科技出口，他說制裁目的在於削弱俄國航太產業，包括俄國的太空計畫。

對此，俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）在推特（Twitter）發布一系列貼文抨擊，稱美國制裁可能「摧毀」ISS的團隊合作，並導致ISS脫離軌道墜毀。

但俄羅斯塔斯社（TASS）本月中旬就指出，「俄羅斯聯邦太空總署從未給合作夥伴絲毫懷疑其可靠性的機會」，而范德海將按照計畫返家。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110330