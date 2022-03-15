更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

NASA：國際太空站正常運作 不受俄烏衝突影響

2022/3/15 10:40（3/15 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為NASA太空人范德海。（圖取自twitter.com/Astro_Sabot）
圖為NASA太空人范德海。（圖取自twitter.com/Astro_Sabot）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天堅稱，俄羅斯侵略烏克蘭掀起的緊張局勢不會影響國際太空站運作，美國太空人預計本月底搭乘俄國太空船返回地球的計畫也沒有改變。

美國太空人范德海（Mark Vande Hei）即將結束長達355天的太空任務，預計30日與俄羅斯太空人杜布洛夫（Pyotr Dubrov）和希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）一同搭乘俄國聯合號（Soyuz）太空船，返回哈薩克境內的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）。

有些人擔心，美、俄兩國因烏克蘭問題而起的緊張關係，可能會讓55歲的范德海被困在太空站。

不過，NASA國際太空站（ISS）計畫負責人蒙塔巴諾（Joel Montalbano）今天告訴記者：「我可以肯定地告訴你，范德海會搭乘聯合號回來。我們正在與俄羅斯同僚溝通。這件事沒有任何不確定性，3名組員都要回家了。」

他接著說：「我們對這件事進行過一些討論，但我可以告訴你們，我們準備好了。我們的俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）同僚已經證實，他們準備要把3名組員全部接回家。」

俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）上週末再次警告，西方國家對俄羅斯的制裁可能導致國際太空站墜毀。

他說，西方制裁可能破壞俄羅斯太空船在國際太空站的運作，進而影響可調整太空站飛行軌道高度的俄羅斯艙段，導致重達500公噸的太空站「墜落海洋或地面」。

然而，俄羅斯塔斯社（TASS）今天在報導中表示：「俄羅斯聯邦太空總署從未給合作夥伴絲毫懷疑其可靠性的機會」，而范德海將按照計畫返家。

蒙塔巴諾還說，每日例行活動都沒有改變。

「所有這些活動已持續了20年，過去3週沒有任何變動，我們的控制中心成功、完美、無縫地運作。」

儘管國際太空站所需的動力和維生系統由美方提供，但俄方對推進和軌道位置控制至關重要。自1990年代國際太空站計畫開始以來，雙方相互依賴的關係便已融入其中。

美國正在尋求藉由諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）和SpaceX太空船的推進能力，讓國際太空站保持在軌道上的辦法，但這樣的想法尚未實現。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110315

延伸閱讀
馬斯克邀俄總統蒲亭單挑 以烏克蘭作賭注
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀