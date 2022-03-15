馬斯克邀俄總統蒲亭單挑 以烏克蘭作賭注

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄羅斯持續以武力入侵烏克蘭之際，全球首富馬斯克今天向殘酷入侵烏克蘭的俄國總統蒲亭下戰帖，賭注是烏克蘭的命運。

法新社報導，性格古怪的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）常在推特（Twitter）發出令人摸不著頭緒的推文，他今天發出戰帖，看看蒲亭（Vladimir Putin）是否有勇氣與他單挑，而不是透過他國家的軍隊。

馬斯克說：「我特此向蒲亭提出挑戰，來場一對一決鬥。賭注是烏克蘭。」

他還直接標記蒲亭的官方英文推特帳號並以俄文發文說：「你接受這場決鬥嗎？」

馬斯克的推特帳號約有7700萬名跟隨者，其中一人留言說，馬斯克下戰帖前可能沒有深思熟慮，但馬斯克說，他「絕對是認真的」。

他還說：「如果蒲亭可以那麼輕易地羞辱西方，那麼他會接受挑戰，但他不會。」

克里姆林宮尚未對此回應，但車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在通訊軟體Telegram諷刺地回應說：「馬斯克：我不會建議你跟蒲亭較量。你們的重量級別差太多了。」

50歲的馬斯克是美國太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉汽車公司（Tesla）創辦人。他早已向烏克蘭提供援助，本月曾發推文要「烏克蘭撐住」，並對「俄羅斯人民表達同情，因為他們不想要這場」戰爭。

他也回應了基輔當局的請求，在烏克蘭啟動星鏈（Starlink）網路服務，並運送設備到烏克蘭，讓遭受俄軍攻擊的地區連上網路。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）和「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人范德海（Mark Vande Hei）原定本月底與兩名俄羅斯太空人一同搭乘俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船從國際太空站（ISS）返回地球。

然而俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）暗示要丟包范德海，抗議美國制裁俄羅斯。馬斯克隨即表示，要是俄方把人丟在太空，他願意派出SpaceX的火箭營救范德海。

不過NASA表示，相信范德海將安然返回地球。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110315