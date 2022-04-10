更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 國際

小賈斯汀等大戶幾無貼文 馬斯克質疑推特快死了

2022/4/10 12:04（4/10 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
特斯拉執行長馬斯克最近成為推特最大股東及新科董事。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克最近成為推特最大股東及新科董事。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山9日綜合外電報導）最近成為推特最大股東及新科董事的億萬富豪馬斯克，今天推文質問這個社群平台是否「快死了」，特別點名歌手小賈斯汀等人，說這些人的帳號追隨者雖多，但卻很少貼文。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）發文說，最「頂尖」的幾個帳號推文寥寥可數，內容非常稀少。他並列出粉絲人數前十的名單，當中他本人排名第8，擁有8100萬名追隨者。

這份名單中，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）名列榜首，有1億3100萬追隨者；接著依序為加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、出生於美洲國家巴貝多的流行歌手蕾哈娜（Rihanna）、葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）及女神卡卡（Lady Gaga）。

排名第9和第10的分別是印度總理莫迪（Narendra Modi ），以及知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的@TheEllenShow帳號。

馬斯克在推文寫道：「推特是否快死了？ 」

馬斯克接著說，「舉例來說，泰勒絲的帳號@taylorswift13已3個月沒有任何貼文」，「而小賈斯汀這一整年只有一次貼文。」

馬斯克4日宣布持有推特9.2%股權，成為推特最大股東，並於5日進入董事會。

馬斯克表示，他期望近期內「對推特進行重大改革」。他也徵詢追隨者意見，是否要在推特上增設「編輯」鍵；這項變革先前討論已久，如今推特將開始進行測試。

馬斯克7日還在推特上傳2018年他在喬羅根（Joe Rogan）的播客節目中抽大麻的照片，並推文說：「推特下一次的董事會將會很有意思。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110410

延伸閱讀
馬斯克入股成最大股東 推特股價一度漲逾26%馬斯克成推特最大股東 獲提名加入董事會馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？馬斯克自曝COVID-19確診 幾乎無症狀馬斯克邀俄總統蒲亭單挑 以烏克蘭作賭注
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載