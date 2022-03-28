馬斯克自曝COVID-19確診 幾乎無症狀

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電動車大廠特斯拉的億萬富豪執行長馬斯克28日表示，他接受COVID-19檢測，「據稱」呈現陽性反應。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社班加羅爾28日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉的億萬富豪執行長馬斯克今天表示，他接受COVID-19檢測，「據稱」呈現陽性反應，但他沒有重大症狀。

馬斯克（Elon Musk）上週才在德國格林海德（Gruenhide）的特斯拉（Tesla Inc.）工廠出席第一批德國製造的特斯拉交車典禮，當時可見他與粉絲們跳舞和打趣。

馬斯克在推特（Twitter）發文說：「我據稱（supposedly）又染疫了（嘆氣）。但幾乎沒有症狀。」

馬斯克2020年11月曾質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測的準確性。當時他聲稱，自己在同一天先是2次檢測結果呈陽性，接著2次檢測又呈現陰性。

儘管他事後表示，自己「非常可能」屬於COVID-19的輕度病例，但他仍持續質疑檢測的準確性。

馬斯克並未說明，自己的檢測結果是來自快篩，或是更準確的PCR核酸檢測。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110328