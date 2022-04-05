馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？

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電動車大廠特斯拉執行長馬斯克成為社群網站推特最大股東後，他在推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」。（圖取自twitter.com/elonmusk）

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（中央社紐約4日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克成為社群網站推特（Twitter）最大股東後，今天在他擁有8039萬追隨者的推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」

截至台北時間今天中午，已有超過140萬人投票。稍早披露的申報文件顯示馬斯克（Elon Musk）目前持有推特9.2%股權，價值近30億美元，為推特最大股東。

路透社報導，推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）在推文中回應馬斯克說，投票結果很重要，「請謹慎投票」。

推特本月1日在官方帳號發布消息表示，正在開發使用者期待已久的「編輯」功能。當天是愚人節，被問及這條推文是否開玩笑時，推特公司答道：「我們無法證實或否認，但我們稍後可能會編輯我們的聲明。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110405