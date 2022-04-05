更多編輯台推薦新聞：
中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
國際

中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
首頁 / 國際

馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？

2022/4/5 12:05（4/5 12:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克成為社群網站推特最大股東後，他在推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」。（圖取自twitter.com/elonmusk）
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克成為社群網站推特最大股東後，他在推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」。（圖取自twitter.com/elonmusk）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約4日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克成為社群網站推特（Twitter）最大股東後，今天在他擁有8039萬追隨者的推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」

截至台北時間今天中午，已有超過140萬人投票。稍早披露的申報文件顯示馬斯克（Elon Musk）目前持有推特9.2%股權，價值近30億美元，為推特最大股東。

路透社報導，推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）在推文中回應馬斯克說，投票結果很重要，「請謹慎投票」。

推特本月1日在官方帳號發布消息表示，正在開發使用者期待已久的「編輯」功能。當天是愚人節，被問及這條推文是否開玩笑時，推特公司答道：「我們無法證實或否認，但我們稍後可能會編輯我們的聲明。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110405

延伸閱讀
馬斯克徵詢民意 認真考慮成立社群媒體平台馬斯克入股成最大股東 推特股價一度漲逾26%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族