謝馬斯克力挺 澤倫斯基：將獲贈更多星鏈網路設備

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烏克蘭總統澤倫斯基（右）5日說，已和SpaceX執行長馬斯克通話，下週將收到更多「星鏈」衛星網路終端設備。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社利維夫5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說他已和美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）通話，並宣布烏克蘭下週將收到更多「星鏈」衛星網路終端設備。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在推特發文說：「已和馬斯克談過，感謝他對烏克蘭言行一致的支持。我們下週將收到另一批星鏈（Starlink）衛星接收器系統，協助維持受創城市的通信服務。」

路透社和美聯社報導，馬斯克3日曾提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈是唯一仍可在烏國部分地區運作的非俄羅斯通訊系統。

基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）今天展示一批運抵烏克蘭首都基輔的星鏈衛星接收器系統。他說，星鏈將有助確保關鍵基礎設施得以運作和城市的防禦。

烏克蘭數座大城遭俄羅斯軍隊砲擊後，網路或電話通訊目前仍處於中斷狀態。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110306