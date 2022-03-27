台灣首次送豬瘟類病毒上外太空 為研發疫苗藥物開路

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（中央社記者蘇思云台北27日電）「五、四、三、二、一，發射！」太空站指令一下，SpaceX火箭噴出大量燃料，揚起滾滾煙霧與塵土逐步升起，載著豬瘟類病毒顆粒升空，這是台灣首次將病毒顆粒送上外太空，病毒要在太空為期1個月「長晶旅程」，再回到地球。

民眾很難想像，這批豬瘟類病毒先是飄洋過海抵達日本，再送到美國發射，遠渡數萬公里的旅程，是國家同步輻射研究中心前後花8個多月才完成。耗費心力送上外太空，國輻中心副主任陳俊榮解釋，為的是要「看清楚」病毒結構。

陳俊榮說，研發疫苗或藥物之前，首要課題是先了解病毒，掌握病毒結構向來是科學家專注課題，但是地球有重力、溫度、濕度等因素交錯影響著病毒晶體生成，多少會影響研究，送上外太空，就沒有干擾因素，有助於病毒形成大顆完美晶體，有利了解病毒精細結構。

事實上，美國、日本等國家生技公司早有把蛋白質送上外太空的前例，目的是開發指標性疫苗或藥物，陳俊榮年輕時在美國求學，也曾經參與類似的太空實驗，對於病毒送上太空的想法，一點也不陌生，回到台灣之後原本苦無機會，直到陽翼先進科技創辦人張懷謙找上門，主動提出合作，就此開啟專案。

俗話說「萬事起頭難」，也反映在首次病毒啟航任務，國輻中心可以將豬瘟病毒蛋白質純化，並組裝成類病毒顆粒，不含遺傳物質，讓它不具傳染性，但是太空長晶處理技巧與方式，台灣團隊沒有經驗也沒相關設備。

陽翼作為日本Space BD株式會社的台灣總代理，陳俊榮團隊請日本寄來設備先在台灣實驗室模擬測試。

不過，第一次測試長晶效果不良，裝置也用完，陳俊榮只好請Space BD再寄一批設備做第二次測試，一個多月後終於找到適合參數。陳俊榮坦言，環境不同，實驗條件要重新摸索，有點像是過去訓練基礎要打掉重練。

最終國輻中心使用Space BD設備與方式，送出病毒蛋白質5管、特定液體5管，總計10支試管寄到日本Space BD總部，由日商派員帶往美國，做最後組裝放在特殊裝置，一送到外太空國際太空站後，類病毒顆粒與獨特配方化學溶液在無重力環境下慢慢融合，進一步長出晶體。

然而病毒蛋白質要遠渡日本，又是另一考驗，陳俊榮特別洽談可以保障全程低溫的快遞公司，目的就是要確保樣本新鮮並順利過海關、直送日本，包裹也附上追蹤碼，時時都可掌握最新動態。就連送件日期也經由沙盤推演而來。

陳俊榮表示，如果週二才寄出，抵達日本可能是週末，日商可能無人接收樣品包裹，如果晚2天才處理，會發生什麼事誰也說不準，因此當時堅持快遞公司週一就得出貨。「樣本在運輸過程，待遇規格比人還要好耶」，他笑說。

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這批豬瘟類病毒顆粒在去年12月順利送上太空，歷經一個月「長晶旅程」已回到地球，由日本Space BD將晶體樣本處理後再以液態氮溫度急速冷凍，寄交給國輻中心。後續國輻中心將運用高強度X光檢視晶體品質與鑑定結構，並規劃跟學校合作豬瘟病毒顆粒的研究，最終希望開發疫苗或藥物。

有了這次經驗後，陳俊榮說，團隊也規劃今年第3季再送一批不同的類病毒顆粒上太空，進行為期約4個月以上的太空長晶實驗，希望藉由實驗時間拉長可增加晶體生長的機會與效果。（編輯：潘羿菁）1110327