馬偕故鄉恩布羅高地運動會 台僑應邀歡慶台加情誼

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（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）駐多倫多辦事處長梁毅鵬、僑教中心主任藍柏青與加拿大馬偕委員會及逾百位多倫多台灣僑民，今天到加拿大傳教士馬偕故鄉安大略省牛津郡，參加第86屆「恩布羅高地運動會」，與當地民眾歡慶7月1日加拿大日及台加歷史情誼。

牛津郡（Oxford County）蘇格蘭裔社群每年都在加拿大日舉辦恩布羅高地運動會（Embro Highland Games），慶祝蘇格蘭傳統文化。這項活動年年吸引逾數千人參與盛會，今年大會主辦單位在活動現場再次懸掛中華民國國旗，與加拿大國旗、蘇格蘭旗及英國國旗一同迎風飄揚。

加拿大馬偕委員會與安省台僑多年來持續應邀參加恩布羅高地運動會，延續台灣及牛津郡人民因馬偕奠下的深厚連結。今年台僑社群在會場演唱台灣歌曲及三太子表演，青年台僑特別結合台灣傳統服裝及原住民服飾創意走秀，引來現場觀眾熱烈喝采。

大會主席馬凱（Alex Mckay）邀請梁毅鵬加入開幕儀式，並提及今年是台灣淡水鎮與牛津郡締結姊妹市第25週年。梁毅鵬致詞表示，非常高興代表台灣政府與僑界組成Team Taiwan，一同到牛津郡慶祝加拿大第158年國慶日。

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梁毅鵬指出，台加雙邊人民緊密連結，顯示馬偕在台播下的種子至今仍在成長茁壯；台灣在發展為充滿活力的高科技重鎮之際，仍珍視馬偕無私奉獻留下的寶貴遺產。他歡迎所有在場加拿大人士，特別是年輕世代到台灣旅遊，親身見證馬偕在台灣的貢獻及成就，體驗台灣人民的好客及熱情。

安省牛津郡省議員何德孟（Ernie Hardeman）致詞時，大方秀出身上穿的Team Taiwan T恤。牛津郡長暨佐拉（Zorra）市長萊恩（Marcus Ryan）也表示，加台共享民主自由等核心價值，加國民眾如今已更能理解台灣在壓力下堅守主權的處境及立場。（編輯：唐聲揚）1140702

加拿大傳教士馬偕故鄉安大略省牛津郡舉辦恩布羅高地運動會，主辦單位在活動現場懸掛中華民國國旗。（駐多倫多台北辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年7月2日

台僑青年在加拿大傳教士馬偕故鄉安大略省牛津郡舉辦恩布羅高地運動會場上，展演台灣傳統服裝及原住民服飾。（駐多倫多台北辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年7月2日