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涉在美國從事間諜活動 兩名中國人遭逮捕起訴

2025/7/2 08:59（7/2 09:06 更新）
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美國國旗與中國五星旗。（路透社）
美國國旗與中國五星旗。（路透社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國司法部今天表示，兩名中國人因從事間諜活動和涉嫌招募美國海軍成員作為情報人員而遭逮捕。

綜合法新社和路透社報導，司法部表示，38歲的陳遠策（Yuance Chen，音譯）及39歲的賴立仁（Liren Lai，音譯）因涉擔任中國政府特務遭到起訴，若罪名成立，最高可處10年有期徒刑。

司法部指出，陳遠策是俄勒岡州快樂谷（Happy Valley）居民，賴立仁則是4月持旅遊簽證到德州休士頓（Houston），兩人於6月27日遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

根據刑事告訴狀，陳遠策和賴立仁為中國國家安全部在美從事多次情報活動，包括現金收買國安情資，以及企圖招募美國海軍成員作為中國國家安全部的潛在情報來源。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「此案凸顯中國政府持續並積極滲透我軍，從內部破壞我國國家安全。」

根據刑事告訴狀，賴立仁2021年吸收美國合法永久居民陳遠策為中國國家安全部工作。

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FBI局長巴特爾（Kash Patel）在聲明中說：「中國共產黨以為他們在美國國土的陰謀得逞，利用像是秘密情報傳送點的間諜手法來支付線人費用。」

中國駐美大使館未立即回應置評請求。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140702

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#間諜
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