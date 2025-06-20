密西根大學連3名中國人涉生物走私 美國會全面調查

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）密西根大學短期內連續3名中國人涉嫌走私生物材料，其中兩人獲近千萬美元聯邦研究經費，日前攜入司法部形容為「潛在農業恐怖主義武器」的真菌，聯邦眾議院3個委員會已聯手展開全面調查。

33歲的蹇韵晴（Yunqing Jian，音譯）和34歲的劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）3日被控共謀將「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）走私到美國。

蹇韵晴及劉尊勇原本計劃在密西根大學實驗室研究，前者已在美國被捕，後者去年抵達底特律機場後旋即遣返中國。

美國媒體「國家評論」（National Review）報導，議員們在昨天啟動調查的長信中寫道，蹇韵晴及劉尊勇2010年以來獲得約960萬美元（約新台幣2億8400萬元）的聯邦研究經費，且曾同時在中國與美國的大學任職。

信函除了啟動調查外，也對聯邦資助審核流程進行審查。

國會調查人員發現，劉尊勇是中國政府資助的人才養成計畫成員。他今年接受中國某省資助，以進行「禾穀鐮刀菌」研究。

議員們的信件已寄給密西根大學、美國國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）及國家科學基金會（National Science Foundation, NSF）。

聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）發言人對國家評論表示，納稅人的錢不該資助與中共相關的研究，特別是涉及危險生物材料的研究。這些逮捕案件暴露監督機制的重大漏洞。

「我們呼籲NIH、NSF及密西根大學迅速採取行動，以保護我們的實驗室及國家安全。」

除了前述委員會外，眾議院「教育與勞動力」委員會及「科學、太空暨科技」委員會也參與調查。

密西根大學發言人表示，校方將針對國會議員在信中提出的問題做出回應。

議員們於信件中指出，考量到這兩人曾與北京軍民融合系統相關的中國學術機構互動，他們與密西根大學的關係值得關注。軍民融合系統是指，將具有民用潛力的研究成果用於國防用途。

議員們發現，蹇韵晴及劉尊勇曾在浙江大學水稻生物學國家重點實驗室及作物病原昆蟲分子生物學重點實驗室任職。

議員們寫道，浙江大學受中國國家國防科技工業局管轄，後者是北京負責軍民融合計畫的單位。

議員們也正在調查密西根大學教授單立波和何平的研究。據信兩人是涉案實驗室的負責人，曾指導蹇韵晴及劉尊勇，並與劉尊勇合著論文。單立波和何平都沒有回應國家評論的置評請求。

國會委員會另提到蹇韵晴與中共的關聯，指她曾因研究成就與中共黨員身分獲得「傑出研究生」獎。司法部則指控她是中共的「忠誠」黨員。

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蹇韵晴及劉尊勇遭起訴後不久，聯邦調查局（FBI）9日控告第3名中國公民韓成軒（Chengxuan Han，音譯）涉嫌走私與蠕蟲有關的材料入境美國，供密西根大學研究人員使用。

不過，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）生物學家夏比拉（Michael Shapira）閱讀法庭文件後向美聯社表示：「我並不認為這東西有什麼危險。但運送生物材料是有相關法律規定。」（編輯：田瑞華）1140620

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