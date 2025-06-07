中國人涉走私有毒真菌遭美起訴 中方稱反對政治操弄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）美國檢察官日前起訴2名中國留學生，指他們涉嫌將有毒真菌走私到美國，並形容此為「潛在農業恐怖主義武器」。中國駐芝加哥總領事館發言人今天說，反對美方對有關案件「政治操弄」。

根據中國駐芝加哥總領事館官網，其發言人對這2名中國留學生被調查起訴一事，以「答記者問」方式表示，他們也是從美國媒體報導中得知此事，正透過有關管道了解案情，並就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出了嚴正交涉。

他表示，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規。同時中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，「堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口，對有關案件搞政治操弄」。

美國司法部3日表示，2名中國科學家涉嫌將有毒的「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）走私到美國，因此遭起訴，他們原本計劃在密西根大學實驗室進行研究。

美國密西根東區檢察官辦公室聲明指出，33歲的蹇韻晴（Yunqing Jian，音譯）和34歲的劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）被控共謀、走私、陳述不實及簽證詐欺。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這種真菌在科學文獻中被歸類為「潛在的農業恐怖主義武器」，每年會造成數十億美元損失。

美國檢察官戈貢（Jerome Gorgon Jr）將走私這種真菌到美國描述為「國家安全」問題，並強調蹇韻晴是中國共產黨員。他認為這兩名中國人顯然意圖利用密西根大學實驗室來推進他們的計畫。（編輯：張淑伶）1140607