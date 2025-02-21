美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會議員和專家今天警告，美國必須採取更多措施阻止中國公民有接近其科學研究的機會，包括禁止他們進入美國國家實驗室，這是政府加強監督美國研發體制的最新跡象。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，曾在美國總統川普上次執政時擔任能源部主管科學副部長的加州波爾量子技術公司（Bohr Quantum Technology）執行長達巴爾（Paul Dabbar）說：「共產主義中國名副其實已經偷了整整一代人。」

達巴爾在聯邦參議院能源和自然資源委員會（Senate Committee on Energy and Natural Resources）召開的聽證會中作證時建議，「禁止中國人進入國家實驗室」，並讓能源部有權予以豁免。

能源部負責監督17個國家實驗室，這些實驗室在推進從核武、清潔能源，到人工智慧（AI）等各領域技術研究上都發揮著關鍵作用。

與此同時，聯邦參議院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）主席、阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，他將支持立法，禁止中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯公民進入國家實驗室，除非他們獲得豁免，證明他們進入的好處高於代價。

柯頓今天引用美國2023財政年度的統計數據表示，當年有8000名中國和俄羅斯公民獲准進入美國國家實驗室。

美國國會議員經常引用中國的「千人計畫」，證明限制中國研究人員具正當性。

2008年實施的這項計畫以55歲及以下科學家為目標，已經成為中國引進華裔為主全球頂尖科學家的最重要措施之一。

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參議院能源和自然資源委員會主席、猶他州聯邦參議員李伊（Mike Lee）說，透過像「千人計畫」等努力，「中國共產黨有系統地招募精英科學家，他們是中國公民，但是在西方接受培訓、在美國實驗室確立職業生涯，並且利用美國資金開發美國技術」。

但他表示：「這是精心策劃的策略，利用美國納稅人資助的專業技術知識，為中國軍隊謀利。」他強調，中國法律規定公民必須分享情報。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140221