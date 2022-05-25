台廠打入衛星供應鏈 搶攻近3千億美元大餅

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經濟部工業局25日舉辦「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，邀請參與國際衛星展SATELLITE 2022的6家業者，現身暢談第一手觀察。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）根據調查，今年全球衛星市場產值有望達到2950億美元；經濟部今天表示，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件，搶攻衛星商機大餅。

隨著SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，全球太空科技與商機快速成長。根據美國衛星產業協會（SIA）統計，2020年全球衛星產業產值達2706億美元；TrendForce調查更顯示，今年全球衛星市場產值有望達到2950億美元，年成長3.3%。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局今天舉辦「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，邀請參與國際衛星展SATELLITE 2022的6家業者，現身暢談第一手觀察。

工業局透過新聞稿表示，參與業者包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技，分別從衛星天線研發製造、衛星驗測服務與解決方案等面向，探討國際趨勢及產業發展。

衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，滿足國際大廠需要。

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根據躍登科技觀察，台灣企業在衛星展特別受到國際商歡迎，主要是彈性製造、地緣關係與安全性優勢，低軌衛星通訊成長需求龐大。

工業局今年3月22至24日與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，業者反應參展成效豐碩，預計明年將擴大參展規劃。（編輯：張均懋）1110525