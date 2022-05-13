太空農業一大步 科學家首度用月球土壤種出植物

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）這是一小罐土壤，但卻是人類對太空農業知識的一大步：科學家首度利用阿波羅計畫中太空人攜回的月球土壤種植植物。

這項開創性實驗的詳細，12日發表在「通訊生物學」（Communications Biology）期刊，這給研究人員帶來希望，有朝一日或許能在月球上直接栽種植物。

那將為未來的太空任務節省很多麻煩和費用，促進更長、更遠的太空飛行。

然而，根據這項研究的作者佛羅里達大學（University of Florida）研究人員的說法，這個課題還有很多仍需研究，他們打算竭盡全力做下去。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）說：「這項研究對太空總署的長期人類探索目標非常重要。我們需要利用在月球和火星上發現的資源，為未來在外太空生活和工作的太空人開發食物來源。」

在他們的實驗中，研究人員只使用阿波羅11號、12號和17號太空任務從月球上不同地點收集到的12公克（幾茶匙）月球土壤。

在小頂針大小的盆子裡，他們放入約一公克土壤，然後加水，然後放入種子。他們還每天給這些植物營養液。

研究人員選擇種植芥菜的親戚阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana），因為它很容易生長，最重要的是已被廣泛研究。它的遺傳密碼（genetic code）和對惡劣環境的反應--即使是在太空中--都是眾所周知的。

作為對照組，種子也種在來自地球的土壤以及模擬月球和火星土壤的樣本中。

結果是：兩天後，全都發芽了，包括月球土壤樣本。

論文第一作者保羅（Anna-Lisa Paul）在聲明中說：「在第6天以前，無論是月球土壤樣本還是對照組樣本，每種植物看起來都一樣。」

但在第6天以後，開始出現差異：月球土壤樣本中的植物生長變慢，根部發育不良。

科學家在20天後收穫了所有植物，並研究它們的DNA。

他們的分析顯示，種在月球土壤中植物的反應，與生長在例如鹽分過多或重金屬土壤等惡劣環境中的植物相似。

科學家未來想要了解如何使這種環境變得更適宜生長。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110513