新流星雨有望15日現身 北市天文館盼全民助觀察

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）天文迷注意，台北市立天文館指出，明天傍晚可能有1場新的流星雨爆發，但位置、時間難以精確掌握，可能出現驚人的流星暴，也可能只有零星流星，需要全球民眾接力觀察。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，根據國際流星組織預估，地球將在明天晚間6時20分通過雙小行星系統2006 GY2軌道上的流星體帶，極有可能引發流星雨，輻射點位於武仙座。

天文館指出，由於流星體帶中的碎屑密度未知，且各星體間的引力可能讓位置偏離預測，所以有可能在短時間內發生驚人流星暴，也可能僅出現零星流星，出現時間很難精確掌握，需要全球民眾接力觀察，協助科學家加以確認。

天文館副研究員吳志剛告訴中央社記者，這場流星雨的不確定性很高，所以沒有推薦民眾往哪個方向觀察，只要抬頭看就好，若有發現流星雨的蹤跡，可以點入天文館網頁裡「天文知識」的「天象預報」頁面，找尋「天象通報系統」表單（https://pse.is/3xqgjv）填寫回報。

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吳志剛指出，明天月相近望，在月亮光害干擾下，恐怕不易觀測，但仍呼籲民眾一起協助，如果有看到的話，最好可以詳細記錄時間、地點、方位、高度、顏色、持續時間等細節，並回報給天文館，讓全世界看見台灣人民的科學素養，人人都是「公民科學家」。

天文館說明，小行星2006 GY2為林肯近地小行星研究中心在公元2006年4月9日發現，估計流星速度中等，約為每秒36公里，與雙子座流星雨類似，下一次接近地球將發生在2039年4月21日。（編輯：戴光育）1110514