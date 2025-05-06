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阿特曼：OpenAI放棄轉為營利公司

2025/5/6 13:25（5/6 13:45 更新）
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OpenAI執行長阿特曼。（路透社）
OpenAI執行長阿特曼。（路透社）
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（中央社舊金山5日綜合外電報導）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天宣布，公司將繼續以非營利狀態營運，放棄轉型為營利組織的計畫。

法新社報導，這個結構性問題是這家人工智慧（AI）先驅企業的爭論焦點，主要投資人大力主張公司轉型為營利組織，更能確保他們的報酬。

但AI安全倡議人士認為，若沒有非營利董事會的監督，從AI這種強大技術中追求龐大利益會有疑慮，因為非營利董事會代表社會公益，而不是股東的利潤。

根據一封刊登在公司官方網站上的電子郵件，阿特曼對員工說：「OpenAI不是一家普通公司，也永遠不會是。」

他說：「在聽取民間領袖意見，並與加州、德拉瓦州檢察長辦公室討論後，我們決定讓非營利組織繼續掌控。」

OpenAI作為非營利組織成立於2015年，後來創設一個「有上限」的營利實體，可有限度營利以吸引投資人，雲端運算巨擘微軟（Microsoft）藉此成了OpenAI初期最大贊助商。

2023年，董事會意外解聘阿特曼，上述安排幾乎崩潰。當時員工反彈，促使阿特曼復職，而支持解聘他的人紛紛離開。

投資人有感於這種不穩定性，要求OpenAI在兩年內轉型為更傳統的營利組織。

根據去年公布的初步改革計畫，OpenAI本應徹底成為一家營利公益公司（PBC），但變更狀態須經加州和德拉瓦州政府同意。OpenAI將總部設在加州，但在德拉瓦州註冊。

AI安全倡議人士和OpenAI共同創辦人馬斯克（Elon Musk）大力抨擊這項計畫，認為提案違背了OpenAI最初創始的理念。

在修正後的計畫中，OpenAI的營利部門現在將完全開放以賺取利潤，但仍將接受非營利董事會的監督。

阿特曼說：「我們認為，這能讓我們繼續迅速、安全地進步，將優秀的AI送到每個人手中。」

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OpenAI的主要投資人可能對提案表達意見，例如日本軟體銀行（SoftBank）將OpenAI轉型為營利組織列為今年3月31日宣布投入300億美元巨資的條件。

軟銀在官方文件中表示，若OpenAI未在年底前重組為營利實體，投資總額可能減少到200億美元。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140506

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