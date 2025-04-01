面對開源競爭OpenAI策略轉向 打造更開放AI模型

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（中央社舊金山31日綜合外電報導）面對中國對手「深度求索」（DeepSeek）及Meta等在開源領域日益激烈的競爭，人工智慧（AI）巨擘、ChatGPT開發商OpenAI今天宣布正在打造更開放的生成式AI模型。

法新社報導，這份聲明代表著OpenAI策略轉向；OpenAI過去一直堅定捍衛封閉式專有模型，這種模型不允許開發者修改基礎技術來適應自身需求。

OpenAI和谷歌公司（Google）等封閉模型支持者經常批評開放模型風險較高，容易被不肖人士或敵對國家惡意利用。

OpenAI採取封閉模型，也成為公司與前投資人、全球首富馬斯克（Elon Musk）之間的爭論焦點。馬斯克曾呼籲OpenAI「符合公司名稱的精神」，「回歸曾經的開源、以安全為核心的那股力量」。

許多大型企業與政府機構不願在他們無法控制的模型上建立自家AI產品或服務，尤其是涉及數據安全的情況，這給OpenAI增添壓力。

Meta旗下Llama系列模型或DeepSeek模型的核心賣點，在於透過讓企業下載模型，自行調整技術以適應特定需求，同時保有數據掌控權來解決這些顧慮。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）本月稍早表示，Llama模型下載次數達到10億次，而DeepSeek今年1月推出較低成本的R1模型，更震撼了AI界。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在社群媒體X上表示：「我們已經思考這件事很長一段時間了，但之前有其他優先要務。現在覺得做這件事很重要。」

OpenAI打造新模型之際，也計劃在接下來幾週內透過一系列活動來蒐集開發者意見回饋，首先在舊金山起跑，接下來會在歐洲和亞太地區舉行會議。

據路透社報導，一名知情人士3月28日透露，獲微軟（Microsoft）支持的OpenAI必須在今年年底前轉型成為營利企業，才能確保獲得由日本軟銀集團（SoftBank Group）領投的400億美元完整資金。

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OpenAI曾表示，要取得研發最優秀AI模型所需的資本，公司就必須轉型成為營利實體。

OpenAI去年10月已完成一輪規模66億美元的募資。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140401