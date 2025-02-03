軟銀OpenAI合資生成式AI公司 投16兆在美打造相關設施
2025/2/3 14:38（2/3 15:38 更新）
（中央社東京3日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，日本軟體銀行集團（SBG）與美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在日本成立生成式AI的共同出資公司SB OpenAI Japan。
SB OpenAI Japan由SBG子公司軟體銀行與OpenAI出資各半成立，將利用真實數據針對個別企業研發產業用生成式AI，推動日本企業在生成式AI領域的應用。
SBG會長兼社長的孫正義在東京都內跟逾500家日本企業舉行的會議上強調，「我們將從日本開始，全球首次提供針對大企業的最先進AI」。將彙整各企業在人事與行銷等各組織數據，基於每家企業的長期記憶，可以使用在作為會議等場合進行決策時的建議角色。
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SBG跟OpenAI也表明將在美國針對打造AI相關基礎設施投資4年5000億美元（約新台幣16兆3625億元）的構想；SBG也將協商出資OpenAI最多250億美元，進一步深化雙方合作。
兩家公司透過共同出資公司，也將在日本推動建設AI基礎設施。（譯者：黃名璽）1140203
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