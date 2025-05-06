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亞洲國際海防展新加坡登場 海空國防技術齊聚交流

2025/5/6 12:09（5/6 12:41 更新）
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亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）6日在新加坡登場，國防產業界人士齊聚。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）6日在新加坡登場，國防產業界人士齊聚。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）今天在新加坡登場，國防產業人士齊聚，展示海底、海面與空中領域等先進技術。新加坡國防部高級政務部長扎吉哈表示，正值世界動盪局勢，打造平台對話以應對安全挑戰相當重要。

亞洲國際海事防務展覽及會議6日至8日在新加坡樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行，展示尖端國防科技，並匯聚業界領袖探討未來海防戰略等議題。

扎吉哈（Zaqy Mohamad）今天出席開幕儀式時表示，正值世界更加動盪的局勢、短短幾年內各界都看到衝突持續存在，很欣慰IMDEX成為國防領域、產業界領袖齊聚一堂交流觀點的合作場域。

扎吉哈說，藉此平台建立新的夥伴關係，以應對影響區域的安全挑戰相當重要。

本屆展會吸引來自35個國家地區的56個代表團，包括海軍首長、海岸警衛隊總監，以及各國海事執法機構負責人。同時，主辦方也舉行國際海事安全會議（International Maritime Security Conference），促進亞太地區的戰略對話與合作。

展會期間，與會者將可參觀來自13個國家的17艘軍艦，包括澳洲巡防艦阿倫塔號（HMAS Arunta）、英國海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey）、義大利護衛艦「安東尼奧．馬塞利亞號」（Antonio Marceglia）等。

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今年共有來自26個國家和地區、超過230家企業參展，展示橫跨海底、海面與空中領域的先進技術。

新加坡國防部發布新聞稿表示，美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）訪問新加坡，凸顯兩國穩固的合作夥伴關係，這個關係建立在雙方堅實的國防關係基礎上，柯勒也將在國際海事安全會議發表談話。（編輯：張芷瑄）1140506

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亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，不少國防產業公司進駐展會進行交流。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，不少國防產業公司進駐展會進行交流。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（左2）等人出席。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（左2）等人出席。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，眾多國防人士齊聚，展示海底、海面與空中領域等先進技術。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
亞洲國際海事防務展覽及會議6日在新加坡登場，眾多國防人士齊聚，展示海底、海面與空中領域等先進技術。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月6日
美國太平洋艦隊司令柯勒（左）訪問新加坡，並與新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（右）會面。（新加坡國防部提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年5月6日
美國太平洋艦隊司令柯勒（左）訪問新加坡，並與新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（右）會面。（新加坡國防部提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年5月6日
扎吉哈
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