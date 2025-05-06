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華梵辦高中職插畫競賽 軟浮雕展敦煌壁畫獲特優

2025/5/6 11:50（5/6 12:01 更新）
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華梵大學舉行全國高中職插畫競賽，苑裡高中學生陳蜜兒作品「奇蹟」，表現敦煌莫高窟壁畫中的九色鹿本生故事，獲得特優獎。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
華梵大學舉行全國高中職插畫競賽，苑裡高中學生陳蜜兒作品「奇蹟」，表現敦煌莫高窟壁畫中的九色鹿本生故事，獲得特優獎。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
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（中央社記者許秩維台北6日電）華梵大學舉行全國高中職插畫競賽，苑裡高中學生陳蜜兒的作品「奇蹟」，以軟浮雕手法使用紙卡與不織布進行創作，表現敦煌莫高窟壁畫中的九色鹿本生故事，獲得特優獎。

華梵大學今天發布新聞稿指出，為獎勵深具潛力的年輕藝術家，華梵大學於新北市板橋中心的橋藝術空間舉行全國高中職插畫A4秀得獎作品展與頒獎典禮，共有700多件作品參賽，經專業評審後選出40多件得獎作品。

苑裡高中學生陳蜜兒的作品「奇蹟」，以軟浮雕手法使用紙卡與不織布進行創作，表現敦煌莫高窟壁畫中的九色鹿本生故事，奇幻的色彩與流動而幻想式的線條，讓人彷彿進入超現實的夢境世界，作品獲得最大的特優獎。

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獲得優選獎的作品「震殤」，是安康高中學生徐可芯從家人中經歷九二一大地震的經驗發想，她認為在地震的斷垣殘瓦中若能發現生命，便是一種振奮人心的奇蹟。

大明高中學生楊睿甄將貓頭鷹、眼球與手串聯在劇場式的光線之中，帶給畫面一種神秘的象徵意象，作品獲佳作；同樣獲佳作的宜蘭聯合國際實驗教育機構學生羅稚翔，描繪戰爭中一位士兵撿起小狗布偶，並拿給小女孩的溫馨場面，他認為「人類真正的奇蹟，便是永遠不再有戰爭」。（編輯：李亨山）1140506

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華梵大學舉行「奇蹟－2025風起雲遊全國高中職插畫A4秀」競賽，共有700多件作品參賽，經專業評審後選出40多件得獎作品。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
華梵大學舉行「奇蹟－2025風起雲遊全國高中職插畫A4秀」競賽，共有700多件作品參賽，經專業評審後選出40多件得獎作品。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
華梵大學舉行全國高中職插畫競賽，安康高中學生徐可芯作品「震殤」，從家人中經歷921大地震的經驗發想，獲優選獎。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
華梵大學舉行全國高中職插畫競賽，安康高中學生徐可芯作品「震殤」，從家人中經歷921大地震的經驗發想，獲優選獎。（華梵提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月6日
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